В настоящее время потайная молния используется в одежде едва ли не чаще пуговиц, но работа с ней вызывает некоторые сложности. Цель этого поста – научить вас легко и просто втачивать молнию, избегая ошибок. Технологию втачивания подобной застежки я покажу на примере пошива детского платья.

Как выбрать потайную застежку-молнию?

Потайная застежка отличается от знакомой нам обычной молнии. Главная особенность — расположение зубьев – они находятся на изнаночной стороне застежки.

Выбирая тесьму-молнию, имейте в виду, что ее размер должен быть на 2 см больше длины припуска для обработки застежки на изделии. Цветовые оттенки потайной молнии и изделия должны идеально совпадать.

Как вшить молнию в платье

Обработку застежки-молнии рассмотрим на примере втачивания тесьмы в шов среднего среза спинки детского платья.

Стачивая средний шов, оставляем припуски для втачивания тесьмы — они равны два сантиметра.

Вдоль припусков для застежки утюгом клеим две ленточки, вырезанные из тонкого клеевого материала. Размер полосок для дублирования равен сумме, состоящей из длины незастроченных срезов для обработки застежки плюс 1.5см и еще прибавим к этому 1см для обработки верхнего края молнии у горловины. Ширина кромок – 2см. Прокладываем клеевую так, чтобы продольная середина кромки расположилась по линии края застежки в готовом виде.

Чертим на платье метки, определяющие границы застежки: отмечаем верхнюю и нижнюю черту.

Обметываем средние срезы деталей спинки швом шириной 0.5см. Внутренний край обметочной строчки будет служить ориентиром для притачивания молнии. Ширина ленты молнии равна 1 см: в сумме с обметочной строчкой получится ширина шва 1.5см. Эту величину нужно получить после обметывания срезов.

Сметываем и стачиваем срезы среднего шва спинки до нижней отметки конца пришивания молнии. Закрепку ставим только внизу, а нитки верхней части шва оставляем свободными. Ширина шва 1.5см. При стачивании совмещаем нижние обработанные срезы юбок.

Нитки сметывания убираем, шов разутюживаем. Закрепляем необработанные срезы косой бейки (атласной косой бейкой обработан нижний срез юбки из фатинк) потайным ручным стежком.

Открываем застежку-молнию. Складываем внешнюю сторону тесьмы с лицом припуска на шов, уравниваем края звеньев с линией края застежки платья. Прикалываем ленту «молнии» так, чтобы ее край лег встык к строчке обметывания.





Притачиваем ленту двумя строчками. Первая – по краю тесьмы с отступом 1-2мм от кромки. Заканчиваем строчку на уровне метки конца застежки или на 2 см ниже. Ставим закрепки двойной обратной строчкой в начале шва и в конце.

Вторую строчку прокладываем с помощью специальной лапки для пришивания потайной молнии. В начале строчки ногтем указательного пальца отгибаем звенья молнии и притачиваем молнию до метки конца застежки. Строчку прокладываем строго рядом со звеньями. Следим, чтобы материал не растягивался и не собирался.

Контролируем качество выполненной работы. Строчка притачивания молнии должна быть продолжением среднего шва. Чтобы не сделать ошибки, можно закончить строчку и не ставить закрепку — просто не доходим до отметки на 1-2 стежка.

Закрываем застежку-молнию, прикалываем вторую сторону молнии булавками, располагая их поперек шва. Одну булавку вкалываем у верхнего края изделия, вторую – у нижнего конца застежки, третью – на линии талии. Край ленты молнии уравниваем с границей строчки обметывания, совмещаем линию талии. Можно приколоть застежку-молнию еще в нескольких местах.

Открываем молнию, притачиваем правую половину застежки также двумя строчками. Первый шов — на 2мм от края ленты, второй – рядом со звеньями застежки. Первая сточка имеет закрепки в начале шва и в конце. Вторая – только в начале, в конце остаются свободные концы ниток.

Оставленные концы швов притачивания застежки завязываем на узелок и тщательно закрепляем. Делаем незаметную с лица надежную закрепку.

Застежка-молния немного длиннее, чем нам нужно, поэтому отрезаем ее до нужной длины (отступаем 2см от конца застежки). Обрезанный кончик молнии, чтобы не кололся, окантовываем косой бейкой.

Отрезаем кусочек готовой косой бейки – его длина равна удвоенной ширине застежки-молнии плюс прибавка 0.2см плюс 2см на швы. 2.5˟2+0.2+2=7.2см. Складываем бейку лицом внутрь пополам по длине, одну сторону отгибаем и прокладываем строчку по боковому срезу (шов 1см) и понизу вдоль сгиба. Высекаем припуски на швы до 2мм и вывертываем деталь на лицо. Получилась такая маленькая коробочка – одеваем ее на конец застежки-молнии и настрачиваем.





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