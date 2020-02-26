В настоящее время потайная молния используется в одежде едва ли не чаще пуговиц, но работа с ней вызывает некоторые сложности. Цель этого поста – научить вас легко и просто втачивать молнию, избегая ошибок. Технологию втачивания подобной застежки я покажу на примере пошива детского платья.
Как выбрать потайную застежку-молнию?
Потайная застежка отличается от знакомой нам обычной молнии. Главная особенность — расположение зубьев – они находятся на изнаночной стороне застежки.
Выбирая тесьму-молнию, имейте в виду, что ее размер должен быть на 2 см больше длины припуска для обработки застежки на изделии. Цветовые оттенки потайной молнии и изделия должны идеально совпадать.
Как вшить молнию в платье
Обработку застежки-молнии рассмотрим на примере втачивания тесьмы в шов среднего среза спинки детского платья.
- Стачивая средний шов, оставляем припуски для втачивания тесьмы — они равны два сантиметра.
- Вдоль припусков для застежки утюгом клеим две ленточки, вырезанные из тонкого клеевого материала. Размер полосок для дублирования равен сумме, состоящей из длины незастроченных срезов для обработки застежки плюс 1.5см и еще прибавим к этому 1см для обработки верхнего края молнии у горловины. Ширина кромок – 2см. Прокладываем клеевую так, чтобы продольная середина кромки расположилась по линии края застежки в готовом виде.
- Чертим на платье метки, определяющие границы застежки: отмечаем верхнюю и нижнюю черту.
- Обметываем средние срезы деталей спинки швом шириной 0.5см. Внутренний край обметочной строчки будет служить ориентиром для притачивания молнии. Ширина ленты молнии равна 1 см: в сумме с обметочной строчкой получится ширина шва 1.5см. Эту величину нужно получить после обметывания срезов.
- Сметываем и стачиваем срезы среднего шва спинки до нижней отметки конца пришивания молнии. Закрепку ставим только внизу, а нитки верхней части шва оставляем свободными. Ширина шва 1.5см. При стачивании совмещаем нижние обработанные срезы юбок.
- Нитки сметывания убираем, шов разутюживаем. Закрепляем необработанные срезы косой бейки (атласной косой бейкой обработан нижний срез юбки из фатинк) потайным ручным стежком.
- Открываем застежку-молнию. Складываем внешнюю сторону тесьмы с лицом припуска на шов, уравниваем края звеньев с линией края застежки платья. Прикалываем ленту «молнии» так, чтобы ее край лег встык к строчке обметывания.
- Притачиваем ленту двумя строчками. Первая – по краю тесьмы с отступом 1-2мм от кромки. Заканчиваем строчку на уровне метки конца застежки или на 2 см ниже. Ставим закрепки двойной обратной строчкой в начале шва и в конце.
- Вторую строчку прокладываем с помощью специальной лапки для пришивания потайной молнии. В начале строчки ногтем указательного пальца отгибаем звенья молнии и притачиваем молнию до метки конца застежки. Строчку прокладываем строго рядом со звеньями. Следим, чтобы материал не растягивался и не собирался.
- Контролируем качество выполненной работы. Строчка притачивания молнии должна быть продолжением среднего шва. Чтобы не сделать ошибки, можно закончить строчку и не ставить закрепку — просто не доходим до отметки на 1-2 стежка.
- Закрываем застежку-молнию, прикалываем вторую сторону молнии булавками, располагая их поперек шва. Одну булавку вкалываем у верхнего края изделия, вторую – у нижнего конца застежки, третью – на линии талии. Край ленты молнии уравниваем с границей строчки обметывания, совмещаем линию талии. Можно приколоть застежку-молнию еще в нескольких местах.
- Открываем молнию, притачиваем правую половину застежки также двумя строчками. Первый шов — на 2мм от края ленты, второй – рядом со звеньями застежки. Первая сточка имеет закрепки в начале шва и в конце. Вторая – только в начале, в конце остаются свободные концы ниток.
- Оставленные концы швов притачивания застежки завязываем на узелок и тщательно закрепляем. Делаем незаметную с лица надежную закрепку.
- Застежка-молния немного длиннее, чем нам нужно, поэтому отрезаем ее до нужной длины (отступаем 2см от конца застежки). Обрезанный кончик молнии, чтобы не кололся, окантовываем косой бейкой.
- Отрезаем кусочек готовой косой бейки – его длина равна удвоенной ширине застежки-молнии плюс прибавка 0.2см плюс 2см на швы. 2.5˟2+0.2+2=7.2см. Складываем бейку лицом внутрь пополам по длине, одну сторону отгибаем и прокладываем строчку по боковому срезу (шов 1см) и понизу вдоль сгиба. Высекаем припуски на швы до 2мм и вывертываем деталь на лицо. Получилась такая маленькая коробочка – одеваем ее на конец застежки-молнии и настрачиваем.
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