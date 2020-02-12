Выкройка нарядного платья для девочки 8 лет

Я хочу предложить вам пошив детского нарядного платья с пышной юбочкой из фатина, которое прекрасно подойдет для девочки 8 лет на праздник или для другого особого случая. Первая часть этого большого поста – раскрой изделия.

При разработке конструкции за основу приняты следующие размерные признаки (см):

ОГ = 68

ОТ = 58

ОБ = 68

Прибавки:

Прибавка к СГ = 6

Техническое описание модели

Нарядное детское платье изготовлено из двух кусков шелковой ткани, которые хорошо между собой компонуются, и сетки в горошек. На подкладку прекрасно подошел белый хлопок.

Отрезное по талии, платье для девочки имеет пышную юбку-татьянку, рукава «фонарик» и застежку на потайную молнию, обработанную на детали спинки (в ее среднем шве). Длина изделия на 15см ниже линии колена. Лиф и «фонарики» выкроены из отделочной ткани с рисунком. Спинка и нижняя юбка – из однотонного материала-компаньона. Степень прилегания платья по линии талии регулируется двумя полупоясами. Верхняя часть переда отделана круглым вырезом горловины, который обработан тканью подклада из хлопчатобумажной ткани. Нижняя часть нарядного платья состоит из двух пышных юбочек. Одна юбка сшита из базовой однотонной ткани, а другая — из белой сетки в горошек. Край исподницы обработан московским швом, а срез верхней юбки окантован атласной косой бейкой в цвет основного материала.

Чертеж выкройки платья для девочки

Каждая девочка мечтает, как и героиня всем известной сказки «Золушка», побывать на самом, что ни на есть настоящем балу как сказочная принцесса: в нарядном бальном платье и красивых туфельках. Подарите своей маленькой девочке сказку, и такое удивительное превращение ребенок запомнит надолго.

Предложенная ниже выкройка нарядного платья поможет вам превратить вашу доченьку в принцессу.

Раскрой детского платья

Крой лифа

Накладываем выкройку верхней части переда на сгиб ткани с рисунком и совмещаем его со средней линией лекала (соблюдаем долевую нить). Прикалываем шаблон булавками, обводим его и откладываем от срезов припуски на швы.

Убираем выкройку и вырезаем деталь по намелованным контурам. Ставим рассечки на срезе проймы для вметывания рукава и по центру выреза.

Переводим линии будущих швов на другую сторону лифа. Для этого вкалываем иголочки без ушек (ушки будут нам мешать) по контурам выкроенной детали, переворачиваем ее на другую сторону и проводим линии для стачивания, ориентируясь на иголки. Убираем иголочки – они нам уже не нужны.

Крой спинки

Кладем выкройку верхней части спинки на однотонную ткань, совмещаем линию середины спинки и долевую нить материала, прикалываем булавками, обводим.

От срезов откладываем припуски на швы, в том числе и от линии среднего среза спинки на обработку потайной застежки молнии. Вкалываем иголки без ушек по линиям швов для перевода их на другую половинку.

Вырезаем спинку по намелованным контурам. Переворачиваем выкроенную деталь на другую сторону и чертим линии для стачивания, ориентируясь на иголки.

Крой рукава

Рукав вырезаем из ткани рисунком – он будет очень коротким, в виде крылышка. Предварительно укорачиваем выкройку рукава на 6.5 см. Ставим метки для облегчения втачивания крылышка в области вершины оката и на передней его части.



Крой юбки

Нижняя юбка будет с боковыми швами — она складывается из двух полотен (переднего и заднего). Они одинаковые по размеру. Для исподницы вырезаем из шелковой однотонной ткани два прямоугольника шириной и высотой (63*43см). Размеры даны с припусками на обработку (1.5см). Один из прямоугольников еще раз разрезаем пополам – заднее полотно будет со средним швом для пришивания застежки молнии.

Верхняя юбка без боковых швов и немного длиннее нижней – кроим ее из белого фатина в мелкий горошек. Для этой юбочки вырезаем прямоугольник шириной 160см и длиной 48, оставляя припуски 2см по среднему срезу.

Крой пояса

Выкраиваем 2 детали пояса размером 8*60 плюс припуски на швы 0.8см. Концы пояса расширяем до 10 см (в готовом виде 5 см) и срезаем наискосок.

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